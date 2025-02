Robinson führt erneut - Shiffrin verfehlt zweiten Lauf

Alice Robinson aus Neuseeland geht wie am Vortag als Führende in den zweiten Lauf des Weltcup-Riesenslaloms im italienischen Sestriere. Die WM-Zweite liegt 0,06 Sekunden vor Lara Gut-Behrami aus der Schweiz, die beim ersten Rennen am Freitag nach nur sechs Fahrsekunden ausgeschieden war. Dritte ist überraschend Britt Richardson aus Kanada (+0,07 Sekunden).