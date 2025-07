Rodel-Weltcup: Oberhof ersetzt Königssee

Oberhof springt kurzfristig für den abgesagten Rodel-Weltcup am Königssee ein. Dies teilte der internationale Rennrodelverband (FIL) am Mittwoch mit. Gefahren wird zusätzlich zum vorgesehenen Termin (16. bis 18. Januar 2026) auch bei der Olympia-Generalprobe (22. bis 24. Januar) in Thüringen. Am 7. Februar beginnen die Olympia-Wettbewerbe auf der neuen Bahn in Cortina d'Ampezzo.

Am vergangenen Freitag hatte der Bob- und Schlittenverband für Deutschland (BSD) mitgeteilt, dass sich die Wiedereröffnung der Kunsteisbahn Königssee aufgrund von Schäden an der Kälteleitung verzögert und der Weltcup Ende Januar dort nicht wie geplant ausgetragen werden kann. Königssee sollte in der kommenden Saison in den Weltcup-Kalender zurückkehren.

"Wir danken den Organisatoren in Oberhof herzlich für ihre Flexibilität und ihr schnelles Handeln. Damit bleibt die sportliche Planung intakt, und die Olympia-Generalprobe 2026 findet nun in einer bewährten Weltcup-Location statt. Oberhof hat einmal mehr seine Bedeutung für unseren Sport unter Beweis gestellt", sagte FIL-Präsident Einars Fogelis.