Rodeln: Taubitz enttäuscht in Altenberg - Berreiter Zweite

Die fünfmalige Rodel-Weltmeisterin Julia Taubitz hat bei ihrem Heimspiel in Altenberg die nächste herbe Enttäuschung erlebt. Die Gesamtweltcupsiegerin kam am Sonntag nach einem groben Patzer im zweiten Lauf nur auf den zehnten Rang und verpasste beim Sieg der Österreicherin Madeleine Egle zum zweiten Mal in Folge das Podium.