Rodeln: Taubitz nur Neunte in Sigulda

Die fünfmalige Rodel-Weltmeisterin Julia Taubitz hat ihre Führung im Gesamtweltcup abgegeben. Im lettischen Sigulda fiel die 28-Jährige aus Sachsen am Samstag nach einem Fahrfehler im zweiten Lauf noch vom zweiten auf den neunten Rang zurück und verpasste mit 0,216 Sekunden Rückstand auf Tagessiegerin Elina Ieva Bota (Lettland) erstmals in dieser Saison das Podium.

Merle Fräbel (Suhl/+0,064) überzeugte hingegen und raste als Zweite nur knapp an ihrem zweiten Weltcupsieg vorbei. "Es war ein ziemliches Auf und Ab", sagte Fräbel nach ihrem ersten Podestplatz in dieser Saison: "Im zweiten Lauf habe ich es nochmal besser als im ersten gemacht. Da sieht man, was man erreichen kann." Die Olympia-Zweite Anna Berreiter (Berchtesgaden/+0,182) fuhr auf Rang acht.

Neue Führende in der Gesamtwertung ist Lisa Schulte aus Österreich, die auf den dritten Rang kam und mit 295 Punkten nun einen Zähler vor Taubitz (Oberwiesenthal) liegt. Die WM-Zweite Taubitz gab eine gute Platzierung kurz vor dem Ziel im zweiten Lauf aus der Hand, als sie heftig gegen die Bande schlitterte und korrigieren musste. Nachwuchsfahrerin Melina Fischer (Zwickau/+0,723) kam auf den 15. Rang.