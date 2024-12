Rodeln: Taubitz verpasst zweiten Saisonsieg

Die fünfmalige Rodel-Weltmeisterin Julia Taubitz hat den zweiten Sieg im zweiten Rennen verpasst. Die Gesamtweltcupsiegerin des vergangenen Winters musste sich beim Weltcup in Innsbruck-Igls deutlich der Österreicherin Madeleine Egle geschlagen geben, nach zwei Läufen betrug der Rückstand der Oberwiesenthalerin 0,240 Sekunden.

"Ich hatte eine ziemlich harte Woche - auch ein Sturz war dabei. Der zweite Platz ist heute wie ein Sieg für mich", sagte Taubitz, die nach zwei Saisonrennen die Führung im Gesamtweltcup verteidigte, in der ARD. In der Vorwoche hatte Taubitz beim Saisonauftakt in Lillehammer einen perfekten Start in den Winter hingelegt.

Die Olympia-Zweite Anna Berreiter (+0,712 Sekunden) wurde am Samstag als zweitbeste deutsche Rodlerin Fünfte. Merle Fräbel (+0,806/8.) und Melina Fabienne Fischer (+0,840/10.) schafften es ebenfalls in die Top 10. Lokalmatadorin Lisa Schulte (Österreich/+0,369) komplettierte das Podest.