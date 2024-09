Rollstuhlbasketballerinnen scheitern im Viertelfinale

Anzeige

Die Medaillenmission der deutschen Rollstuhlbasketballerinnen bei den Paralympics in Paris ist krachend gescheitert. Das Team um Mareike Miller schied am Mittwochabend nach dem 53:71 (22:34) gegen Kanada bereits im Viertelfinale aus und verpasste erstmals seit den Sommerspielen 2004 in Athen die Vorschlussrunde.

Auch Miller konnte das Ausscheiden nicht verhindern. Die Athletensprecherin war in der Bercy Arena über die volle Distanz auf dem Parkett und sammelte 18 Punkte. Bereits in Tokio hatte die deutsche Auswahl keine Medaille geholt, nachdem sie das paralympische Turnier 2012 in London gewonnen und in Rio 2016 und Peking 2008 jeweils Silber geholt hatte.