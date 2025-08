RSG: Varfolomeev gewinnt alle vier Gerätefinals

Paris-Olympiasiegerin Darja Varfolomeev hat drei Wochen vor den Weltmeisterschaften in der Rhythmischen Sportgymnastik (20. bis 24. August) erneut ihre Topform unter Beweis gestellt. Im Rahmen der Finals in Dresden gewann Deutschlands Sportlerin des Jahres souverän alle fünf Einzel-Goldmedaillen. Nach dem Deutschen Meistertitel im Mehrkampf am Freitag siegte die 18-Jährige am Samstag auch in den Gerätefinals mit Ball, Reifen, Band und Keulen. Die anschließende WM in Rio de Janeiro ist für Varfolomeev der Saisonhöhepunkt.