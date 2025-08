RSG: Varfolomeev wird deutsche Meisterin im Mehrkampf

Paris-Olympiasiegerin Darja Varfolomeev hat sich drei Wochen vor den Weltmeisterschaften in der Rhythmischen Sportgymnastik (20. bis 24. August) in Topform präsentiert. Im Rahmen der Finals in Dresden kürte sich die 18-Jährige am Freitag zur deutschen Meisterin im Mehrkampf. Nach den vier Übungen mit Reifen, Ball, Band und Keulen setzte sie sich mit 120,950 Punkten souverän vor Anastasia Simakova (113,800) und Viktoria Steinfeld (109,900) durch. Die Olympiavierte und Titelverteidigerin Margarita Kolosov (109,450) belegte Rang vier.

Für Varfolomeev ist es der dritte Mehrkampftitel bei einer deutschen Meisterschaft nach 2022 und 2023. Am Samstag kann die Schülerin noch nachlegen, die nationalen Titel in den Gerätefinals werden ab 10.30 Uhr (ARD) vergeben. Die anschließende WM in Rio de Janeiro ist für Varfolomeev der Saisonhöhepunkt. Hierfür seien die Finals "die optimale Vorbereitung", hatte Teamchefin Isabell Sawade im Vorfeld gesagt.

Varfolomeev hatte zuletzt bei der EM Anfang Juni in Tallinn mit Bronze im Mehrkampf und Gold am Band bereits zwei Medaillen gewonnen, im gleichen Zeitraum allerdings auch ihre Abschlussprüfungen zur Mittleren Reife abgelegt. Diese Herausforderung "hat sie nun hinter sich, und sie kann sich wieder voll auf die sportliche Karriere konzentrieren", sagte Sawade.