RSG-WM: Varfolomeev gewinnt Einzeltitel mit Ball und Keulen

Von der Enttäuschung mit dem Reifen ließ sich Darja Varfolomeev nicht beirren: Die 18-Jährige hat bei den Weltmeisterschaften in der Rhythmischen Sportgymnastik in Rio de Janeiro zwei weitere Titel gewonnen. Am Sonntagabend deutscher Zeit holte Varfolomeev in der Einzelentscheidung mit den Keulen mit 31,700 Punkten Gold, zuvor hatte sie bereits im Wettkampf mit dem Ball die Konkurrenz hinter sich gelassen.

"Ich bin mit meiner Leistung zufrieden, ich habe mein Bestes gegeben", sagte Varfolomeev nach ihrer Performance mit dem Ball. Bevor sich die Olympiasiegerin von 2024 WM-Titel Nummer drei und vier in Rio sicherte, hatte sie jedoch einen Rückschlag hinnehmen müssen: Im Einzelfinale mit dem Reifen kam sie am Sonntag überraschend mit 28,950 Punkten nur auf Rang fünf, ihre Vereinskollegin vom TSV Schmiden, Anastasia Simakova, gewann mit 29,400 Zählern Bronze.

Weltmeisterin mit dem Reifen wurde Sofia Raffaeli aus Italien (30,650) vor Stiliana Nikolowa aus Bulgarien (29,950). Mit dem Ball setzt sich Varfolomeev dann mit 29,850 Punkten vor Rin Keys aus den USA (29,050) und Raffaeli (28,750) durch, mit den Keulen verwies sie Amalia Lica aus Rumänien (29,000) und Nikolowa (28,800) auf die Plätze.

Am Freitag hatte Varfolomeev erfolgreich ihren WM-Titel im Mehrkampf verteidigt. "Es ist sehr gut gelaufen, es waren vier saubere Geräte", hatte sie danach gesagt - sich mit ihrer Freude angesichts der noch bevorstehenden Einzelentscheidungen aber zurückgehalten. Am Samstag hatte die Schülerin in der Teamwertung, die sich aus den Mehrkampf-Ergebnissen im Einzel und in der Gruppe zusammensetzt, gemeinsam mit den anderen für den Deutschen Turner-Bund (DTB) startenden Athletinnen eine weitere Goldmedaille gewonnen.

Am Sonntagabend deutscher Zeit hat "Dascha" die Chance, sich noch einen weiteren WM-Titel zu sichern, in der Einzelentscheidung mit dem Band. Varfolomeev war an allen Handgeräten wie auch im Mehrkampf als Titelverteidigerin nach Brasilien gereist - bei der WM 2023 in Valencia hatte sie alle fünf möglichen Titel in den Einzelwettbewerben gewonnen.