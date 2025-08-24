RSG-WM: Varfolomeev holt Gold mit Ball, Keulen und Band

Darja Varfolomeev hat zum Abschluss der WM in der Rhythmischen Sportgymnastik in Rio de Janerio ihre Weltklasse eindrucksvoll untermauert: Am Sonntagabend deutscher Zeit gewann sie den Einzeltitel mit dem Band, zuvor hatte sie sich bereits die Goldmedaille mit den Keulen und mit dem Ball gesichert. Ihre Vereinskollegin vom TSV Schmiden, Anastasia Simakova, gewann Bronze mit dem Reifen, mit dem Band belegte sie Platz sechs.

"Ich bin sehr froh, dass der Wettkampf jetzt zu Ende ist und es so gut gelaufen ist", sagte Varfolomeev nach der letzten Entscheidung, "ich habe zwölf von zwölf Übungen sauber präsentiert, das ist das Maximum von dem, was man machen kann." Bevor sich die Olympiasiegerin von 2024 WM-Titel Nummer drei, vier und fünf in Rio sicherte, hatte sie jedoch einen Rückschlag hinnehmen müssen: Im Einzelfinale mit dem Reifen kam sie am Sonntag überraschend mit 28,950 Punkten nur auf Rang fünf, Simakova sicherte sich mit 29,400 Zählern Rang drei.

Weltmeisterin mit dem Reifen wurde Sofia Raffaeli aus Italien (30,650) vor Stiliana Nikolowa aus Bulgarien (29,950). Dann aber zeigte Varfolomeev ihre ganze Klasse: Mit dem Ball siegte sie mit 29,850 Punkten vor Rin Keys aus den USA (29,050) und Raffaeli (28,750). Mit den Keulen setzte sie sich dank 31,700 Punkten vor Amalia Lica aus Rumänien (29,000) und Nikolowa (28,800) durch. Mit dem Band schaffte Varfolomeev schließlich 30,250 Punkte, Silber gewann Nikolowa (29,800), Bronze ging an die Ukrainerin Taisiia Onofriitschuk (29,100).

Am Freitag hatte Varfolomeev bereits erfolgreich ihren WM-Titel im Mehrkampf verteidigt. "Es ist sehr gut gelaufen, es waren vier saubere Geräte", hatte sie danach gesagt - sich mit ihrer Freude angesichts der noch bevorstehenden Einzelentscheidungen aber zurückgehalten. Am Samstag hatte die Schülerin in der Teamwertung, die sich aus den Mehrkampf-Ergebnissen im Einzel und in der Gruppe zusammensetzt, gemeinsam mit den anderen für den Deutschen Turner-Bund (DTB) startenden Athletinnen eine weitere Goldmedaille gewonnen.

Varfolomeev war an allen Handgeräten wie auch im Mehrkampf als Titelverteidigerin nach Brasilien gereist - bei der WM 2023 in Valencia hatte sie alle fünf möglichen Titel in den Einzelwettbewerben gewonnen.