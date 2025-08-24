RSG-WM: Varfolomeev gewinnt Einzeltitel mit dem Ball

Der Enttäuschung mit dem Reifen folgte das dritte WM-Gold in Rio de Janeiro: Darja Varfolomeev hat sich in der Einzelentscheidung mit dem Ball bei den Weltmeisterschaften in der Rhythmischen Sportgymnastik den Titel gesichert. Die 18-Jährige siegte am Sonntagnachmittag deutscher Zeit mit 29,850 Punkten vor Rin Keys aus den USA (29,050) und Sofia Raffaeli aus Italien (28,750).

Kurz zuvor hatte die Olympiasiegerin von 2024 im Einzelfinale mit dem Reifen überraschend mit 28,950 Punkten nur Rang fünf belegt, ihre Vereinskollegin vom TSV Schmiden, Anastasia Simakova, gewann mit 29,400 Zählern Bronze. Weltmeisterin wurde Raffaeli (30,650) vor Stiliana Nikolowa aus Bulgarien (29,950).

Am Freitag hatte Varfolomeev erfolgreich ihren WM-Titel im Mehrkampf verteidigt. "Es ist sehr gut gelaufen, es waren vier saubere Geräte", hatte sie danach gesagt - sich mit ihrer Freude angesichts der noch bevorstehenden Einzelentscheidungen aber zurückgehalten. Am Samstag hatte die Schülerin in der Teamwertung, die sich aus den Mehrkampf-Ergebnissen im Einzel und in der Gruppe zusammensetzt, gemeinsam mit den anderen für den Deutschen Turner-Bund (DTB) startenden Athletinnen eine weitere Goldmedaille gewonnen.

Im Verlauf des Sonntags hat "Dascha" die Chance, sich noch zwei weitere WM-Titel zu sichern - in den Einzelentscheidungen mit den Keulen und mit dem Band. Varfolomeev war an allen Handgeräten wie auch im Mehrkampf als Titelverteidigerin nach Brasilien gereist - bei der WM 2023 in Valencia hatte sie alle fünf der fünf möglichen Titel in den Einzelwettbewerben gewonnen.