RSG-WM: Varfolomeev glänzt in der Quali

Olympiasiegerin Darja Varfolomeev hat bei der WM in der Rhythmischen Sportgymnastik in Rio de Janeiro gleich zum Auftakt ihre Favoritenrolle eindrucksvoll untermauert. In der Qualifikation erreichte sie in der Nacht auf Donnerstag deutscher Zeit mit dem Ball und mit dem Reifen jeweils den Bestwert, mit 60,950 Punkten führt die Goldmedaillengewinnerin von Paris somit auch die Mehrkampfwertung an und liegt klar auf Finalkurs.

"Ich bin sehr zufrieden mit dem Ergebnis, auch wenn sicherlich noch nicht alles optimal gelaufen ist. Für die Finals möchte ich mich auf jeden Fall noch steigern", sagte die 18-Jährige danach. Die zweite deutsche Starterin Anastasia Simakova liegt mit 56,050 Punkten derzeit auf Mehrkampfrang acht - während sich die 20-Jährige mit dem Reifen für das Einzelfinale qualifizieren konnte, reichte es mit dem Ball nicht für einen Platz im Endkampf. In der Nacht auf Freitag deutscher Zeit findet die Einzelqualifikation mit dem Band und mit den Keulen statt.