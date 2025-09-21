Ruder-WM: Doppelvierer der Frauen im Finale

Der deutsche Doppelvierer der Frauen hat bei der Ruder-WM in Shanghai das Finale erreicht. Im Vorlauf musste sich das neu formierte Quartett um Schlagfrau Pia Greiten im riesigen "Water Sports Center" der chinesischen Hauptstadt nur den Topfavoritinnen aus den Niederlanden geschlagen geben. Am kommenden Donnerstag (8.58 MESZ) geht es damit um die Medaillen.

"Wir sind sehr schnell losgefahren. Die zweite Rennhälfte war nicht schlecht, aber vielleicht kann es jede von uns im A-Finale noch einen Tick besser machen. Da können wir uns alles zutrauen", sagte Greiten, die als einzige auch beim Gewinn der Bronzemedaille bei Olympia 2024 in Paris im Boot gesessen hatte. Insgesamt erreichte die 28-Jährige zusammen mit Sarah Wibberenz, Frauke Hundeling und Lisa Gutfleisch die zweitschnellste Vorlauf-Zeit.

Der Doppelvierer der Männer um Schlagmann Oliver Holtz gewann seinen Vorlauf überlegen. Am Dienstag steigt das Halbfinale.

"Ich bin mit den Auftritten der Doppelvierer sehr zufrieden. Insgesamt hat man gesehen, wie hoch das Niveau im nacholympischen Jahr ist und dass schon im Vorlauf kein Raum mehr für taktische Rennen ist. Es geht direkt um alles", sagte Marcus Schwarzrock, Cheftrainer des Deutschen Ruderverbandes (DRV).