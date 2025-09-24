Ruder-WM: Olympiasieger Zeidler im Halbfinale

Ruder-Olympiasieger Oliver Zeidler ist bei der WM in Shanghai locker ins Halbfinale eingezogen. Am Mittwochmorgen gewann der dreimalige Einer-Weltmeister sein Viertelfinale deutlich in 7:13,98 Minuten vor dem Österreicher Lorenz Lindhofer (7:16,53) und erreichte damit die Vorschlussrunde am Freitag. Das Finale steht am Sonntag an.

Zeidler gibt bei der Weltmeisterschaft sein Comeback auf der internationalen Bühne nach längerer Wettkampfpause. Nach seinem Olympiasieg in Paris im Vorjahr war Zeidler kürzergetreten und hatte sich auf sein Studium konzentriert. Auf die EM und die Weltcups verzichtete der Zeidler in dieser Saison.