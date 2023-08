Rudern: DRV nominiert U23-Frauenachter für A-WM nach

Anzeige

Der U23-Frauenachter wird den Deutschen Ruderverband (DRV) auch bei der A-Weltmeisterschaft (3. bis 10. September) in Serbiens Hauptstadt Belgrad vertreten. Aufgrund seines zweiten Platzes bei der Nachwuchs-Weltmeisterschaft in Plowdiw wurde der U23-Achter geschlossen nachnominiert, nachdem die Bootsklasse vom DRV zunächst unbesetzt geblieben war. Damit wird der Verband bei der WM nun doch in sämtlichen 14 olympischen Bootsklassen antreten.

"Es ist als Entwicklungsmöglichkeit und als Teil des Teambuildings im Aufbau für die Olympischen Spiele 2028 zu verstehen", sagte Cheftrainerin Brigitte Bielig. Aus dem ursprünglichen A-Achter war zuvor wegen eines personellen Engpasses ein Vierer mit zwei Ersatzruderinnen geformt worden. Das nachnominierte U23-Team könnte mit einem fünften Platz bei der WM die Olympia-Qualifikation für Paris 2024 sichern. Dies werde aber von den jungen Ruderinnen "nicht erwartet", so der DRV.