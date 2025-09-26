Rudern: Olympiasieger Zeidler erreicht WM-Finale

Olympiasieger Oliver Zeidler hat bei der Ruder-WM in Shanghai ein Ausrufezeichen gesetzt und das Finale erreicht. Der dreimalige Einer-Weltmeister gewann sein Halbfinale am Freitag und setzte sich dabei trotz fehlender Wettkampfpraxis gegen namhafte Konkurrenz durch. Im Ziel lag Deutschlands Sportler des Jahres 2024 knapp eine Sekunde vor dem Niederländer Simon van Dorp, Bronzemedaillengewinner von Paris, und dem Tokio-Olympiasieger Stefanos Ntouskos aus Griechenland.

Im Endlauf am Sonntag (8.31 Uhr MESZ) rudert Zeidler damit um die Medaillen. Auch Alexandra Föster erreichte als Dritte ihres Halbfinals das Finale im Einer, sie ist ebenfalls am Sonntag erneut gefordert (8.17 Uhr MESZ).

Nach seinem Olympiasieg in Paris war Zeidler kürzergetreten und hatte sich auf sein Studium konzentriert. Auf die EM und die Weltcups verzichtete der 29-Jährige in dieser Saison. Bereits seinen Vorlauf und sein Viertelfinale gewann Zeidler bei der WM in dieser Woche souverän.

"Ich möchte mich nicht verstecken", hatte Zeidler dem SID im Vorfeld gesagt: "Ich möchte schauen, was ich noch drauf habe, auch wenn das Jahr sportlich gesehen vielleicht nicht ganz optimal verlaufen ist." Die WM sieht er "als eine Art Kick-off für den nächsten Olympiazyklus" bis Los Angeles 2028.