Ruderzoff überlagert Vorfreude auf 170. Boat Race

Hunderttausende Briten wie elektrisiert, eine Insel im Ausnahmezustand - doch vor der 170. Auflage des legendären Ruderduells zwischen Oxford und Cambridge erhitzt ein heftiger Zoff die Gemüter. Im Vorfeld des prestigeträchtigen Boat Race am Sonntag stehen sich die beiden Eliteuniversitäten feindseliger denn je gegenüber. Der Grund? Ein erbitterter Streit über die Teilnahmebedingungen, der unter anderem zur Absage eines Testrennens in dieser Woche führte.

Wie der britische Guardian berichtet, wurden drei Cambridge-Studenten nach einer Beschwerde des Oxford University Boat Club (OUBC) von der Teilnahme am Boat Race ausgeschlossen. Bei deren Lehrerausbildungsqualifikation soll es sich demnach "um ein Diplom und nicht um einen akademischen Grad" handeln. Personen aus dem Umfeld des ausgeschlossenen Athleten beauftragten ein Gutachten, das die Rechtmäßigkeit dieser Entscheidung anzweifelte. Ausgeschlossen bleibt das Trio dennoch.

"Das ist eine Beleidigung für alle Lehrer und ein verzweifelter Trick von Oxford", sagte Imogen Grant, Ruder-Olympiasiegerin und dreimalige Gewinnerin des Boat Race mit dem Cambridge-Achter. Sie ergänzte mit Blick auf die Oxford-Beschwerde: "Ich glaube, das liegt einzig und allein an ausgewählten Alumni, die eine enge, veraltete Sichtweise darauf haben, wer an Ruderrennen teilnimmt."

Dennoch werden sich am Sonntag zig Tausende begeisterte Briten ans Ufer der Themse entlang der etwa 6,8 km langen Strecke zwischen Putney und Mortlake oder in die stickigen Pubs in der Innenstadt begeben. In der Gesamtwertung liegen die "Light Blues" aus Cambridge bei den Männern mit 87:81 Siegen vor Oxford (bei einem toten Rennen). Bei den Frauen steht es 48:30 für Cambridge.

Erstmals seit 2022 sollen die "Dark Blues" das Dauerduell wieder für sich entscheiden, zumindest wenn es nach Tassilo von Müller geht. Der Essener sitzt zum zweiten Mal nach 2023, als er sich Cambridge geschlagen geben musste, im Oxford-Achter. Bei den Frauen ist aus deutscher Sicht Lilli Freischem dabei, sie kämpft ebenfalls für Oxford um den Sieg.