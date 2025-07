Rückschlag für Krause: "Mein Körper hat andere Pläne"

Gesa Felicitas Krause kämpft weiter mit den Folgen eines Rippenbruchs, die Hindernisläuferin musste am Samstag beim Diamond-League-Meeting in Eugene/USA aufgeben. "Ich dachte es geht schon wieder, aber mein Körper hat andere Pläne für mich", schrieb die zweimalige Europameisterin nach dem Wettkampf bei Instagram.

Krause war Mitte Juni in Oslo im Rennen über 3000 m Hindernis gestürzt und hatte sich dabei die Verletzung zugezogen. Zunächst war "nur" eine Rippenprellung diagnostiziert worden, die 32-Jährige ging deshalb in Paris an den Start - und kam ins Ziel. "Da meine Beschwerden im Nachhinein wieder präsenter waren, habe ich mir erneut medizinischen Rat eingeholt. Diagnose: Rippenfraktur", teilte Krause später mit.

In Eugene trat Krause nun wieder an, "den Lauf musste ich leider frühzeitig abbrechen", schrieb die deutsche Rekordhalterin. "Das ist extrem bitter, aber eben auch die Realität. Vielleicht war es ein Fehler, so krampfhaft an meinen geplanten Wettkämpfen festzuhalten." Sie brauche nun "mehr Zeit, um diesen Rückschlag und die Blessuren von meinem Sturz in Oslo zu überstehen und vollends auszukurieren".