Russischer NOK-Präsident kündigt Rückzug an

Stanislaw Posdnjakow hat seinen Rücktritt vom Amt des Präsidenten des Russischen Olympischen Komitees (ROC) angekündigt. Der 51-Jährige erklärte am Dienstag in einem Statement, dass es "zeitgemäße" Gründe gebe, warum der russische Sport eine neue Führung brauche - ohne dabei jedoch ins Detail zu gehen. Das ROC ist aufgrund des Krieges in der Ukraine vom internationalen Sport isoliert.