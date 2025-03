Rydzek triumphiert erneut: Teamsprint-Sieg mit Gimmler

Doppelschlag binnen 18 Stunden: Skilangläuferin Coletta Rydzek hat einen Tag nach ihrem sensationellen ersten Weltcuptriumph auch das deutsche Teamsprint-Duo in Lahti zum Sieg geführt. Gemeinsam mit Laura Gimmler setzte sich die 27-Jährige am Samstag vor den Schwedinnen Johanna Hagström und Maja Dahlqvist durch. Platz drei ging an die Schweiz.

"Es ist unglaublich, was hier passiert. Vergangene Nacht habe ich nicht viel Schlaf bekommen", sagte Rydzek. Gimmler meinte: "Das ist mein erster Weltcupsieg. Also, vielen Dank, Coletta."

Wie schon am Freitagabend ließ Rydzek auf der Zielgeraden der Konkurrenz nicht den Hauch einer Chance. Die beiden Oberstdorferinnen Gimmler und Rydzek hatten erst einmal gemeinsam im Teamsprint das Podest erreicht, 2023 gab es ebenfalls in Lahti Platz drei.

Vor Lahti war der Deutsche Skiverband noch ohne Saisonsieg im Langlauf. Es war zudem der erste deutsche Teamsprint-Sieg im Weltcup seit 2010, damals setzten sich Evi Sachenbacher-Stehle und Steffi Böhler in Rybinsk durch. 2022 holten Victoria Carl und Katharina Hennig sensationell Teamsprint-Gold bei Olympia in Peking.

Zum Saisonabschluss stehen am Sonntag in Lahti 50-km-Rennen der Frauen (8.30) und Männer (12.45) an. Carl hat die große Chance, die Saison als Gesamtzweite des Weltcups zu beenden.