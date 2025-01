Sarrazin verlässt Intensivstation

Der französische Skirennläufer Cyprien Sarrazin hat die Intensivstation des Krankenhauses im italienischen Sondalo verlassen. Wie der französische Skiverband FFS mitteilte, wird der 30-Jährige am Freitag auf die neurochirurgische Abteilung des Médipole-Klinik in Lyon verlegt werden. Die bisherige Genesung verlaufe "gut", der Gesundheitszustand sei "stabil", sagte Mannschaftsarzt Stéphane Bulle.

Sarrazin, vergangenen Winter Zweiter im Abfahrtsweltcup, war am 27. Dezember im Abschlusstraining für das Rennen im italienischen Bormio schwer gestürzt. Er erlitt dabei unter anderem eine Hirnblutung, die eine umgehende Operation nach sich zog. Zusätzliche Verletzungen an der Schulter, am Knie und am Knöchel heilten gut, teilte die FFS mit.

Ob und wann Sarrazin zurückkehren kann, sei derzeit nicht abzusehen, hieß es in der Mitteilung weiter, er werde "auf unbestimmte Zeit" ausfallen. Nach einer "langen Phase der Genesung" werde zunächst die "Rehabilitation beginnen". Der Franzose war im vergangenen Winter mit seinen vier Siegen in Wengen, bei den zwei Rennen in Kitzbühel sowie in Bormio in die Weltelite vorgestoßen.