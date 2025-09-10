Saunders nach zweitem Meldepflicht-Verstoß 30 Monate gesperrt

Die US-amerikanische Kugelstoßerin Raven Saunders ist erneut zu einer langen Sperre verurteilt worden. Die Olympia-Silbermedaillengewinnerin von Tokio wurde wegen drei Meldeverstößen für 30 Monate aus dem Verkehr gezogen, wie die US-Anti-Doping-Agentur USADA mitteilte.

Die 29-Jährige hatte innerhalb von zwölf Monaten dreimal "Meldepflicht- und Kontrollversäumnisse" begangen. Die Vorfälle ereigneten sich am 19. April, 17. Mai und 26. Dezember 2024. Saunders war zu diesem Zeitpunkt Teil des US-Testpools und damit verpflichtet, jederzeit für unangekündigte Kontrollen erreichbar zu sein.

Da es sich um einen Wiederholungsfall handelt, fiel die Strafe höher aus. Bereits von August 2022 bis Februar 2024 war Saunders wegen derselben Regelverletzung für 18 Monate gesperrt gewesen. Die neue Sanktion trat rückwirkend am 26. Dezember 2024 in Kraft. Alle sportlichen Ergebnisse seitdem wurden annulliert.

Die Olympia-Fünfte von Rio 2016 hatte 2021 in Tokio den Sprung aufs olympische Podium geschafft, bei den Spielen in Japan und im Vorjahr in Paris (Platz 11) hatte sie neben ihren auffälligen Masken vor allem durch ihren Einsatz für soziale Gerechtigkeit und mentale Gesundheit Aufmerksamkeit erregt.