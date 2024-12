Schach-Weltverband lenkt ein: Carlsen darf in Jeans spielen

Rochade rückwärts: Magnus Carlsen darf bei der Blitzschach-WM in Jeanshosen antreten - und der Star der Szene versprach in den Sozialen Medien bereits, von seinem frisch erstrittenen Recht Gebrauch zu machen. "Oh, ich werde morgen definitiv in Jeans spielen", schrieb der Norweger bei X.

Kurz zuvor hatte der Schach-Weltverband FIDE "erfreut" bestätigt, dass der 34-Jährige bei dem Turnier in New York antreten wird. Bei der Kleidung sei man zu mehr "Flexibilität" bereit, erklärte der Verband.

"Wir haben gestern viel diskutiert und pflegen ein gutes Verhältnis zu FIDE-Präsident Arkadi Dworkowitsch", sagte Carlsen in einem Interview mit einem Vertreter seiner mitentwickelten Schachplattform: "Im Gespräch mit Dworkowitsch und dem Hauptsponsor hatte ich das Gefühl, dass wir fruchtbare Gespräche führen könnten, und am Ende des Tages habe ich mich entschieden zu spielen."

Dworkowitsch erklärte: "Es ist immer notwendig, die offizielle Kleiderordnung zu respektieren. Kleinere elegante Abweichungen - zu denen insbesondere Jeans gehören können, die zur Jacke passen - sind jedoch zulässig."

Carlsen hatte am Samstag bei der Schnellschach-WM für einen Eklat gesorgt, als er in einer Jeans ans Brett treten wollte. Die FIDE verdonnerte ihn deswegen zu einer Geldstrafe von 200 US-Dollar und stellte Carlsen ein Ultimatum. Daraufhin kündigte der 34-Jährige seinen Rückzug an, er wolle lieber irgendwohin reisen, "wo das Wetter schöner ist als hier". Nun bleibt er und will es bei der ebenfalls in New York stattfindenden Blitzschach-WM wissen.