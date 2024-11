Schach-WM: Gukesh gelingt Ausgleich gegen Ding

Titelverteidiger Ding Liren hat bei der Schach-WM in Singapur den ersten Rückschlag kassiert. Der Chinese verlor am Mittwoch die dritte Partie gegen Herausforderer Dommaraju Gukesh aus Indien auf Zeit und kassierte seine erste Niederlage des Duells. Nach drei Begegnungen haben beide Kontrahenten mit je einem Sieg bei einem Remis 1,5 Punkte auf dem Konto. Die vierte Partie steht am Freitag an.

Die WM findet erneut ohne den Norweger Magnus Carlsen statt. Die Nummer eins der Welt hatte auf einen Start verzichtet. Gespielt wird in Singapur bis zum 15. Dezember. In maximal 14 klassischen Partien treten Ding und Gukesh gegeneinander an. Ein Sieg gibt einen Punkt, ein Remis 0,5 Punkte. Wer zuerst 7,5 Punkte hat, ist Weltmeister. Steht es 7:7, geht es in den Tiebreak in immer kürzer werdenden Zeitformen.