Schießen: Janßen gewinnt auch Einzel-Gold

Die deutschen Sportschützen haben auch am zweiten Tag der EM im ungarischen Györ einen Titel eingefahren. Nach Gold im Luftgewehr-Mixed zum Auftakt am Donnerstag siegte Anna Janßen (Freising) im Einzelwettbewerb der Frauen ebenfalls mit dem Luftgewehr. Neben ihrem zweiten EM-Titel in diesem Jahr sicherte Janßen dem Deutschen Schützenbund (DSB) auch einen Quotenplatz für die Olympischen Sommerspiele in Paris.

Ihren Start in Paris hat die Weltranglistenerste damit aber noch nicht gesichert. In die Vergabe fließen die Ergebnisse aus vier Wettbewerben der Schützinnen ein, die EM ist nur einer davon. Dazu kommen die Weltcups in Kairo, Baku und München. Der Platz geht an die am Ende dieser Wettbewerbe beste deutsche Schützin, die Turniere werden dabei unterschiedlich gewichtet.

Bei den Männern verpassten Maximilian Ulbrich (Wielenbach), Maximilian Dallinger (Freising) und Max Ohlenburger (Idstein) allesamt das Finale. Ulbrich hatte am Vortag noch an der Seite von Janßen den Titel im Mixed eingefahren, zudem hatte das nicht-olympische Luftpistolen-Trio Gold gewonnen.