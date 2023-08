Schießen: Paris-Quotenplatz durch Lucky Loser Müller

Anzeige

Lisa Müller (Weingarten) hat den deutschen Sportschützen bei der WM in Baku trotz des verpassten Finales im Dreistellungskampf der Gewehrschützinnen einen Quotenplatz für die Olympia-Wettkämpfe 2024 in Paris geholt. Wie schon im Vorjahr bei den Titelkämpfen in Kairo musste die 30-Jährige als ringgleiche Neunte beim Endkampf der besten Acht zuschauen, doch aufgrund von bereits zuvor sicheren Paris-Tickets für mehrere Finalistinnen konnte sich die beste Deutsche mit dem als Minimalziel ausgegebenen Quotenplatz trösten.

Unmittelbar hinter Müller belegte Anna Janßen (Freising) ebenfalls mit 587 Ringen den zehnten Platz. Jolyn Beer (Neustadt) erreichte mit 584 Ringen Rang 22. Im Teamwettbewerb ging das Trio des Deutschen Schützenbundes (DSB) auf Platz vier auch leer aus.