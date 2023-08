Schießsport-WM: Vennekamp mit Weltrekord zu Gold

Anzeige

Samt Einstellung des Weltrekords hat Sportpistolenschützin Doreen Vennekamp (Steinbach-Hallenberg) bei der Schießsport-WM in Baku souverän den Weltmeistertitel gewonnen. Im Finale schoss die Weltranglistenerste 40 Treffer und hatte am Ende 9 Hits Vorsprung vor der zweitplatzierten Ukrainerin Olena Kostewytsch. Der WM-Titel der 28-Jährigen ist der erste für den deutschen Verband in einer olympischen Disziplin seit 2014.

"In der letzten Serie wurde ich vom Team getragen, und es war nur noch ein Reinzittern, weil die Emotionen über einen hereinbrechen", sagte die Weltmeisterin: "Ich bin überglücklich, wie es gelaufen ist. Und jetzt auch noch Weltrekord. Ich bin mir sicher, der wird schnell gebrochen – hoffentlich durch mich."