Schiwmm-WM: Wellbrock scheitert auch über 1500 m im Vorlauf

Freiwasser-Olympiasieger Florian Wellbrock ist bei der Schwimm-WM in Fukuoka auch über 1500 m Freistil bereits im Vorlauf ausgeschieden. Der 25-Jährige, der als Weltjahresbester angereist war, schwamm der Konkurrenz in 15:10,33 Minuten weit hinterher und belegte am Ende den 20. Platz. Schon über 800 m war überraschend im Vorlauf das Aus gekommen. Zuvor hatte der Magdeburger im Freiwasser Gold über 5 und 10 km gewonnen.

Als Viertschnellster ins Finale zog dagegen sein Trainingskollege Lukas Märtens in 14:51,20 Minuten ein. Die beste Vorlaufzeit verbuchte der amerikanische Olympiasieger Bobby Finke (14:43,06). Wellbrock äußerte sich nach dem Rennen nicht, er verließ die Halle wortlos. Im vergangenen Jahr hatte er bei fünf WM-Starts noch fünf Medaillen gewonnen, darunter im Becken Silber über 800 und Bronze über 1500 m.

Den Endlauf erreichte auch die gemischte Freistilstaffel. Das Quartett mit Peter Varjasi, Rafael Miroslaw, Nele Schulze und Nina Holt qualifizierte sich auf Rang acht. Ins Halbfinale über 50 m Brust stieß Anna Elendt vor, die in 30,33 Sekunden Sechstschnellste der Vorläufe war. Die 21-Jährige, die in Texas studiert und trainiert, klagte über Rückenprobleme. Als WM-Zweite von 2022 war sie überraschend über 100 m schon im Vorlauf ausgeschieden, danach verzichtete sie auf die 200 m. Ole Braunschweig kam über 50 m als Fünfter weiter. Der Berliner leidet seit einigen Tagen an Erkältungssymptomen.