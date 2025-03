Schlechtes Wetter: Änderungen beim Biathlon-Weltcup

Für Biathletin Franziska Preuß wird der spannende Kampf um das Gelbe Trikot möglicherweise auch ein Kampf gegen das Wetter. Aufgrund der schlechten Bedingungen auf der Hochebene Pokljuka in Slowenien mit starkem Regen und warmen Temperaturen hat die Internationale Biathlon-Union (IBU) den Wettkampfplan für den Weltcup von Donnerstag bis Sonntag umgestellt.

Beide Einzelwettbewerbe werden am Donnerstag als verkürzte Rennen ausgetragen. Die Frauen starten bereits um 11.30 Uhr (ZDF und Eurosport) über 12,5 und nicht über 15 km. Das Männer-Einzel über dann 15 km wird von Freitag ebenfalls auf Donnerstag (15.15 Uhr) vorgezogen. Zudem werden die beiden für Sonntag geplanten Massenstarts schon am Samstag (13.35 und 15.45) ausgetragen. Single-Mixed- und Mixed-Staffel (12.05 und 14.50 Uhr) sind nun für Sonntag geplant. Der Freitag, so die IBU, sei als Reservetag vorgesehen.

"Starker Regen und warmer Wind haben schwere Schäden an der Strecke verursacht. Die Wettervorhersage für diese Woche ist auch nicht besonders gut, mit mehr Regen und warmen Temperaturen", sagte IBU-Renndirektor Borut Nunar. Es werde "eine herausfordernde Woche, und wir müssen sie Tag für Tag angehen".

Preuß geht in der Weltcup-Gesamtwertung mit 36 Punkten Vorsprung auf die Französin Lou Jeanmonnot in den Saisonendspurt. Nach Pokljuka findet noch ein Weltcup am Holmenkollen in Oslo (21. bis 23. März) statt. Insgesamt stehen noch fünf von 21 Einzelentscheidungen aus.