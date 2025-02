Schmid bei Kvandal-Sieg erneut nicht in Top Ten

Katharina Schmid hat im Kampf um den Gesamtweltcup erneut an Boden verloren. Die Skisprung-Weltmeisterin landete beim Heimspiel in Willingen nur auf Rang elf und damit zum dritten Mal in Folge nicht in den Top Ten. Der Tagessieg ging an Eirin Maria Kvandal aus Norwegen, Agnes Reisch verpasste als beste Deutsche auf Rang fünf nur knapp das erste Podest ihrer Karriere.