Schmid und Freitag sorgen für deutsches Doppel-Podest

Skispringerin Katharina Schmid hat beim Saisonauftakt auf ihrer Lieblingsschanze in Lillehammer gleich den ersten Podestplatz des Weltcup-Winters verbucht. In Norwegen musste sich die 27-Jährige aus Oberstdorf am Samstag nur Sloweniens Weltcup-Gesamtsiegerin Nika Prevc geschlagen geben. Als Dritte schaffte auch Selina Freitag den Sprung aufs Podest und sorgte für ein ganz starkes Debüt des neuen Bundestrainers Heinz Kuttin.