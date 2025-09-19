Schürrle plant weiter für eine Triathlon-Langdistanz

Rio-Weltmeister André Schürrle hat einen Start bei einer Triathlon-Langdistanz weiter fest im Visier. "Ich wollte schon dieses Jahr die Challenge Roth machen, das hat aus familiären Gründen nicht gepasst, wird aber auf jeden Fall nachgeholt", sagte Schürrle dem SID im Rahmen des Powwow-Festivals in Düsseldorf. Der frühere Offensivspieler hatte seine Fußballkarriere 2020 im Alter von 29 Jahren beendet und widmet sich seitdem neuen sportlichen Herausforderungen.

Er sei an dieses Projekt "mit so einer Naivität rangegangen, weil man Profisportler war", führte Schürrle aus: "Aber so eine Triathlon-Langdistanz zu machen, ist eine ganz andere Hausnummer, was Ausdauer betrifft. Das ist ein sehr großer und langer Weg." Anders als in seiner Fußballkarriere verfolge er dabei aber "überhaupt keine Ambitionen". Konkrete Ziele wie einen WM-Start auf Hawaii oder bestimmte Zeiten habe er nicht im Kopf.

Zuletzt war Schürrle unter anderem beim Berliner Halbmarathon am Start, außerdem probierte er sich als Hobby-Bergsteiger. "Es sind so gewisse Dinge, die ich als Herausforderung sehe", erklärte er: "Aus diesen schwierigen Momenten möchte ich einen Nutzen für mein Leben ziehen. Das ist natürlich auch mit Extremen verbunden. Aber wenn ich ehrlich bin, habe ich nicht das Gefühl, dass ich im Extremsport angekommen bin."