Schwerer Sturz von ÖSV-Skispringerin Pinkelnig

Die frühere Skisprung-Gesamtweltcupsiegerin Eva Pinkelnig hat sich keine fünf Monate vor den Olympischen Winterspielen in Mailand und Cortina d'Ampezzo (6. bis 22. Februar 2026) womöglich schwer am Knie verletzt. Die 37 Jahre alte Österreicherin war am Mittwoch beim Sommer-Grand-Prix auf der erneuerten Olympiaschanze in Predazzo bei der Landung zu Fall gekommen. Wie der Österreichische Skiverband (ÖSV) mitteilte, wird eine "Verletzung im linken Knie befürchtet", via TV waren Schmerzensschreie zu hören.