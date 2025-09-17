Schwimm-Ass Topf "Para-Juniorsportler des Jahres"

Schwimm-Paralympicssieger Josia Topf (Erlangen) ist zum "Juniorsportler des Jahres 2025" in der Kategorie Parasport gewählt worden. Das gab die Stiftung Deutsche Sporthilfe am Mittwoch bekannt. Bei der Ehrung aller Juniorsportler des laufenden Jahres am Donnerstag im Rahmen des POWWOW Sports Festivals in Düsseldorf fehlt Topf wegen seiner Teilnahme an der am Sonntag beginnenden WM in Singapur.

Topf hatte vor Jahresfrist bei den Paralympics in Paris Gold über 150 m Lagen gewonnen. Zudem holte der 22-Jährige, der sich außerhalb des Beckens für Gleichberechtigung und Teilhabe einsetzt, in Frankreich Silber über 50 m Rücken Silber und über 50 m Freistil Bronze. Ebenfalls im zurückliegen Jahr stellte Topf einen Weltrekord über 200 m Lagen auf.