Schwimm-WM: Braunschweig Achter im Finale über 50 m Rücken

Rückenschwimmer Ole Braunschweig hat am Schlusstag der WM in Fukuoka im Finale über 50 m den achten Platz belegt. Der Berliner schlug nach 24,93 Sekunden an. Braunschweigs deutscher Rekord aus dem April steht bei 24,57. Gold ging an Weltrekordler Hunter Armstrong (USA/24,05).

Die bislang letzte deutsche Medaille über diese Strecke hatte Thomas Rupprath 2007 in Melbourne mit Silber geholt.

Zum Abschluss schwamm Braunschweig in der 4x100-m-Lagenstaffel mit Lucas Matzerath (Frankfurt/Main), Eric Friese (Potsdam) und Josha Salchow (Heidelberg) in 3:32,91 Minuten ebenfalls auf den achten Rang. Der deutsche Rekord liegt seit der WM 2009 bei 3:28,58. Die USA siegten souverän in 3:27,20.