Jaden Eikermann hat das letzte Finale der Wasserspringer bei der Schwimm-WM in Singapur erreicht. Der 20-Jährige kam im Halbfinale am Sonntagmorgen auf 433,20 Punkte und Rang zehn. Ein Podestplatz ist aber fast 50 Zähler entfernt und im Finale am Nachmittag (11.32 Uhr MESZ) außer Reichweite.