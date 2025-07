Schwimm-WM: Elendt als Siebte ins Finale über 100 m Brust

Brustschwimmerin Anna Elendt kann bei der Weltmeisterschaft in Singapur weiter von einer Medaille träumen. Die WM-Zweite von 2022 zog über die 100 m in 1:06,13 Minuten als Siebte der Halbfinals in den Endlauf ein.

Elendt, die in den USA lebt und trainiert, musste am Montag nach ihrem Halbfinallauf zunächst jedoch zittern, schaffte letztendlich aber den Sprung unter die Top-Acht. Im Vorlauf am Morgen (Ortszeit) war Elendt in 1:06,01 noch Zweitschnellste gewesen.

Während Elendt am Dienstag (14.38 Uhr MESZ) auf das Podest hoffen kann, findet das Finale über die 1500 m Freistil am gleichen Tag ohne deutsche Beteiligung statt. Die Olympiadritte Isabel Gose war am Montagmorgen (Ortszeit) überraschend im Vorlauf gescheitert.