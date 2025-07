Schwimm-WM: Europameisterin Bleyer als Fünfte ins Solo-Finale

Solo-Europameisterin Klara Bleyer ist vielversprechend in ihre historische WM-Mission in Singapur gestartet. Die 21-Jährige aus Bochum zog als Fünfte in das Finale der Technischen Kür ein und untermauerte damit ihre Hoffnungen auf die allererste deutsche WM-Medaille im Synchronschwimmen. Mit 250,2750 Punkten lag Bleyer nur gut drei Zähler hinter Rang drei.

Besser waren im Vorkampf am Freitag nur die chinesische Favoritin Xu Huiyan, die unter neutraler Flagge startende Belarussin Wassilina Chandoschka, die Spanierin Iris Tió Casas und die Österreicherin Vasiliki Alexandri. Die Entscheidung fällt am Samstag (12.30 Uhr MEZ). Ihre größten Chancen rechnet sich Bleyer in der Freien Kür am kommenden Dienstag aus, in der sie sich im Juni auf Madeira zur ersten deutschen Solo-Europameisterin gekrönt hatte. Zudem startet die Weltcup-Gesamtsiegerin mit ihrer Vereinskollegin Amélie Blumenthal Haz im Duett und im Team.