Schwimm-WM: Freiwasserrennen finden am Mittwoch statt

Die Freiwasserrennen bei der Schwimm-WM in Singapur finden nach Verschiebungen aufgrund der mangelnden Wasserqualität nun am Mittwochnachmittag (Ortszeit) statt. Da weitere Messungen laut Angaben des Weltverbandes eine "deutliche Verbesserung" der Bedingungen ausgewiesen, gab World Aquatics am Morgen grünes Licht.

Die Männer mit Tokio-Olympiasieger Florian Wellbrock und dem Paris-Olympiazweiten Oliver Klemet starten folglich um 7.00 MESZ auf der olympischen Distanz von zehn Kilometern, danach schwimmen um 10.00 Uhr die Frauen mit den deutschen Starterinnen Lea Boy und Jeannette Spiwoks.

Die Rennen am Palawan Beach auf der Insel Sentosa waren zuvor für Mittwochvormittag (Ortszeit) angesetzt gewesen, da bei der Wasserqualität jedoch weiterhin Grenzwerte überschritten worden waren, folgte die erneute Verschiebung der Wettkämpfe.

Davor war bereits das Frauenrennen von Dienstag auf Mittwoch verschoben worden, die Entscheidung war aber erst wenige Stunden vor dem geplanten Start bekannt gegeben worden. Bundestrainer Bernd Berkhahn hatte daraufhin Kritik geäußert.

Nach den Rennen über die zehn Kilometer sind für Freitag die fünf Kilometer geplant, am Samstag stehen der neue Knock-out-Sprint und am Sonntag die Staffel an.