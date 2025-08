Schwimm-WM: Hentschel erreicht Finale vom 3-m-Brett

Die dreimalige Europameisterin Lena Hentschel hat bei der Schwimm-WM in Singapur das Finale vom 3-m-Brett erreicht. Die 24-Jährige aus Berlin zog mit 287,05 Punkten als Achte in die Endrunde am Samstagmittag (12.02 Uhr MESZ) ein. Jette Müller schaffte mit 279,40 Zählern als 13. den Sprung unter die Top Zwölf hingegen nicht.