Schwimm-WM: Hentschel verpasst Podest vom 3-m-Brett knapp

Die dreimalige Europameisterin Lena Hentschel hat bei der Schwimm-WM in Singapur das Podest vom 3-m-Brett knapp verfehlt. Die 24-Jährige aus Berlin belegte am Samstag mit 321,60 Punkten im Finale Platz vier - zu Bronze fehlten nicht einmal zwei Zähler.

"Ein vierter Platz mit einer Punktzahl, die ich noch nie international gesprungen bin. Da bin ich super, super happy", sagte Hentschel mit Blick auf ihre persönliche Bestleistung: "Das ist eigentlich nur die Bestätigung, dass ich auf einem guten Weg bin und auch wirklich mitreden kann bei den Medaillen. Das war in den letzten Jahren noch nicht der Fall. Jetzt hoffe ich, dass ich darauf in der nächsten Saison aufbauen kann."

Hentschel war am Nachmittag (Ortszeit) als Achte in die Endrunde eingezogen. Jette Müller hatte mit 279,40 Zählern als 13. den Sprung unter die Top Zwölf hingegen nicht geschafft. Hentschel blieb mit einer guten Leistung im Finale stets in Schlagdistanz zu den Medaillenrängen, am Ende musste sie sich knapp geschlagen geben. Gold ging an die Olympiasiegerin Chen Yiwen aus China (389,70) vor ihrer Landsfrau Chen Jia (356,40) und der Italienerin Chiara Pellacani (323,20).

Zum Auftakt der Titelkämpfe im OCBC Aquatic Centre war Hentschel zuvor vom 1-m-Brett bereits im Vorkampf ausgeschieden, Müller hatte im gemischten Team das Podest deutlich verfehlt. Im Synchronwettbewerb waren beide gemeinsam zudem auf Rang sechs gesprungen. Für Hentschel steht außerdem ein achter Platz mit Synchron-Partner Luis Avila Sanchez zu Buche.

Damit bleibt es vorerst bei einer Medaille für die deutschen Wasserspringer in Singapur. Am Donnerstag hatte Pauline Pfeif überraschend Silber vom Turm gewonnen. Am Sonntag steht zum Abschluss der Wettkämpfe noch das Einzelspringen der Männer vom Turm auf dem Programm. Für das Halbfinale (4.02 Uhr MESZ) hat sich Jaden Eikermann qualifiziert.