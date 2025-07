Schwimm-WM: Imoudu als Fünfter ins Finale über 50 m Brust

Melvin Imoudu hat bei der Schwimm-WM in Singapur das Finale über 50 m Brust erreicht. Der 26-Jährige, der über die doppelte Distanz überraschend den Endlauf verpasst hatte, schlug am Dienstag in 26,77 Sekunden als Fünftschnellster der Halbfinals zeitgleich mit dem Südafrikaner Chris Smith an.

"Ich bin sehr zufrieden, ich wäre gerne noch ein bisschen schneller geschwommen, aber es hat gereicht", sagte Imoudu: "Jetzt muss ich Kraft sammeln für morgen, dann sollte das noch mal ein bisschen besser werden." Das Ziel sei "auf jeden Fall, vorne dabei zu sein, ob es letztendlich für eine Medaille reicht, wird sich zeigen".

Am Mittwoch (14.03 Uhr MESZ) kann Imoudu nun weiter auf Edelmetall hoffen. Lucas Matzerath, am Vorabend Sechster im 100-m-Finale, war dagegen in 27,25 Sekunden als 19. im Vorlauf ausgeschieden.