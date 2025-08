Schwimm-WM: Köhler und Seidel im Finale

Angelina Köhler ist bei der Schwimm-WM in Singapur in das Finale über 50 m Schmetterling eingezogen. Vier Tage nach ihrem sechsten Platz als Titelverteidigerin über die doppelte Distanz zog die Berlinerin in 25,62 Sekunden als Achte in den Endlauf am Samstag (13.02 Uhr MESZ) ein.

"Das Ziel war es, einfach weiterzukommen, entschieden wird das Ganze morgen. Ich bin so glücklich, dass ich das geschafft habe, es war ein hartes Feld. Ich freue mich, dass ich morgen an den Start gehen darf", sagte Köhler, die dennoch nicht auf ihre Teilnahme an den Vorläufen über 50 m Freistil am gleichen Tag verzichten will.

WM-Debütantin Lise Seidel schaffte ebenfalls überraschend den Sprung ins Finale über 200m Rücken. Die 18-Jährige unterbot im Halbfinale dabei ihre persönliche Bestleistung von 2:10,00 Minuten, die sie erst im Vorlauf am Vormittag (Ortszeit) aufgestellt hatte, nochmals um fast eineinhalb Sekunden und qualifizierte sich in 2:08,75 Minuten als Sechste für den Endlauf am Samstag (13.17 Uhr MESZ).

Am Vormittag (Ortszeit) hatte auch die Olympiadritte Isabel Gose ihre Chance auf eine Medaille gewahrt. Nach dem Vorlauf-Aus über ihre Paradestrecke 1500 m Freistil war die 23-Jährige als Vierte ins Finale über 800 m eingezogen.