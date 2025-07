Schwimm-WM: Märtens als Vorlaufzweiter ins 400-m-Finale

Olympiasieger Lukas Märtens hat bei der Schwimm-WM in Singapur souverän das Finale über 400 m Freistil erreicht. Der Weltrekordler aus Magdeburg schlug als Vorlaufzweiter in 3:43,81 Minuten an. Der 23-Jährige will sich nach einer Silber- und zwei Bronzemedaillen erstmals zum Weltmeister krönen.

"Das war recht kontrolliert, ich habe es einfach rutschen lassen, ohne zu viele Körner zu verpulvern", sagte Märtens, "ich muss an der ein oder andere Wende auf jeden Fall noch nachlegen." Das Becken fühle sich schneller als in Paris an, "ich bin optimistisch, dass es noch schneller geht."

Der Freiwasser-Olympiazweite Oliver Klemet, der vor der Insel Sentosa mit dem Team bereits Gold gewonnen hat, zog als Siebter in 3:45,72 in den Endlauf am Abend (13.00 Uhr MESZ) ein. Schnellster war der Australier Sam Short.

Märtens hatte nach seinem historischen Olympiasieg vor genau einem Jahr in Paris - als erster deutscher Beckenschwimmer seit 1988 - im Frühjahr auch den Weltrekord seines Vorbilds Paul Biedermann geknackt. Der neue deutsche Schwimmstar gilt auf seiner Goldstrecke als Favorit, außerdem startet er über 800 m Freistil und 200 m Rücken sowie in der 4x200-m-Freistil- und der Lagenstaffel.