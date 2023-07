Schwimm-WM: Märtens mit Freistilstaffel Siebter

Anzeige

Vielstarter Lukas Märtens hat nach persönlicher Bestzeit mit der langen Freistilstaffel bei der Schwimm-WM in Fukuoka den siebten Platz im Finale erreicht. Mit dem WM-Dritten über 400 m als Startschwimmer kam das deutsche Quartett mit Rafael Miroslaw, Josha Salchow und Timo Sorgius in 7:06,14 Minuten ins Ziel. Märtens hatte nach 1:44,79 Minuten als Erster übergeben. Der Titel ging an Großbritannien vor den USA und Australien.

Märtens hat bislang die einzige Medaille der deutschen Beckenschwimmer in der Marine Messe gewonnen. Über 800 m verpasste der 21-Jährige als Fünfter knapp seinen zweiten Podestplatz. Am Samstag geht der Magdeburger zusammen mit seinem Trainingspartner Florian Wellbrock über 1500 m an den Start.