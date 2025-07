Schwimm-WM: Märtens scheitert im Vorlauf, Elendt weiter

Weltmeister und Olympiasieger Lukas Märtens ist auf seiner dritten Strecke bei der WM in Singapur schon im Vorlauf gescheitert. Der Dominator über 400 m Freistil verpasste über 200 m Rücken in 1:57,31 Minuten als 20. das Halbfinale um zwei Zehntelsekunden.

Dagegen erreichte Anna Elendt zwei Tage nach ihrem Goldcoup über 100 m Brust mit etwas Mühe über die doppelte Distanz die nächste Runde. 2:25,43 Minuten reichten für Platz zehn.

"Mit der Zeit kommt man normalerweise ins Halbfinale, es war sehr schnell heute morgen", sagte Märtens, der am Vorabend Bronze über 800 m Freistil gewonnen hatte. Die Nebenstrecke sei ihm wichtig, "weil ich damals vom Rückenschwimmen kam. Deswegen bleibt die Strecke immer in meinem Herzen, ich werde sie immer machen, wenn ich kann."

Das Mammutprogramms in Singapur ist für den 400-m-Weltmeister noch nicht beendet: Märtens startet am Freitag in der 4x200-m-Freistilstaffel und am Sonntag in der Lagenstaffel. Zu den Aussichten meinte der Magdeburger: "Es liegt ja nicht nur an mir. Ich werde meinen Teil beitragen, aber es müssen alle mitziehen. Wenn das alle tun, werden wir eine gute Platzierung machen." Enttäuscht sei er nicht: "Ich habe zwei Medaillen, also nein."

Elendt gab zu, dass sie ein bisschen müde war. "Das hat so wehgetan", sagte die Frankfurterin, die in den USA lebt und trainiert. Vor allem der fehlende Schlaf nach dem sensationellen Titelgewinn habe sich bemerkbar gemacht: "Ein paar Stunden mehr wären super gewesen, vielleicht noch einmal schlafen, aber andere Leute machen es ja auch."

Freistilsprinterin Nina Holt rutschte als 15. in 54,26 Sekunden ins Halbfinale über 100 m.