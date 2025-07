Schwimm-WM: Marchand knackt Weltrekord über 200 m Lagen

Der französische Schwimmstar Léon Marchand hat bei der WM in Singapur den Weltrekord über 200 m Lagen geknackt. Im Halbfinale unterbot der 23-Jährige am Mittwoch mit einer Zeit von 1:52,69 Minuten die 14 Jahre alte Bestmarke des US-Amerikaners Ryan Lochte aus dem Jahr 2011 (1:54,00 Minuten) um knapp 1,5 Sekunden. Im Finale am Donnerstag (13.23 Uhr MESZ) peilt Marchand, der für den ersten Weltrekord bei den Titelkämpfen in Fernost sorgte, nun seinen insgesamt sechsten WM-Titel an.