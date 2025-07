Schwimm-WM: Matzerath verpasst Medaille über 100 m Brust

Lucas Matzerath hat bei den Schwimm-Weltmeisterschaften in Singapur über 100 m Brust das Podest verfehlt. Der Olympia-Fünfte kam am Montag in 59,14 Sekunden im Finale auf Platz sechs.

Der 25-Jährige war am Tag zuvor als Viertschnellster der Halbfinals in den Endlauf geschwommen, dort sicherte sich der Chinese Qin Haiyang in 58,23 Sekunden Gold. Silber ging an den Olympiasieger Nicolo Martinenghi aus Italien (58,58) vor Denis Petraschow aus Kirgisistan (58,88). Melvin Imoudu, Vierter bei den Olympischen Spielen in Paris, hatte das Finale verpasst.

Luca Armbruster belegte derweil über die 50 m Schmetterling in 22,84 Sekunden zeitgleich mit Nyls Korstanje (Niederlande) im Finale den geteilten Rang sechs. Der 23-Jährige verbesserte dabei nochmals seinen eigenen deutschen Rekord aus dem Halbfinale (22,91) um sieben Hundertstelsekunden. Gold gewann der Franzose Maxime Grousset (22,48). Silber ging an den Schweizer Noe Ponti (22,51) vor Thomas Ceccon aus Italien (22,67).