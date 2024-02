Schwimm-WM: Müller springt knapp an Bronze vorbei

Anzeige

Jette Müller ist bei den Schwimm-Weltmeisterschaften in Doha im zweiten Finale knapp an der ersten Medaille für das deutsche Team vorbeigesprungen. Die 20-Jährige aus Rostock landete vom 1-m-Brett mit 253,70 Punkten auf dem vierten Platz und verpasste Bronze nur um 3,45 Zähler. Zuvor waren bereits Lena Hentschel, Elena Wassen, Timo Barthel und Moritz Wesemann im Teamwettbewerb auf Rang vier gesprungen.

Gold in der nicht-olympischen Disziplin ging in Abwesenheit der chinesischen Topfavoritinnen an die Australierin Alysha Koloi vor der Britin Grace Reid und der Ägypterin Maha Eissa.

Müller begann stark und lag nach zwei Durchgängen auf dem zweiten Platz, fiel dann aber auf Rang vier zurück. Nach ihrem letzten Sprung belegte sie den Bronzerang, bis Eissa als letzte Springerin noch an ihr vorbeizog. Müller verbesserte sich gegenüber der WM im vergangenen Jahr um sechs Plätze. Die Dresdnerin Saskia Oettinghaus hatte als 28. mit 203,90 Zählern deutlich das Finale verpasst.