Vize-Europameisterin Pauline Pfeif ist bei der Schwimm-WM in Singapur mit einer starken Leistung in das Turm-Halbfinale gesprungen. Die 23-Jährige aus Berlin kam im Vorkampf auf 310,95 Punkte und Platz vier. Damit qualifizierte sie sich souverän für die Runde der besten 18, die am Donnerstag (9.30 Uhr MESZ) ausgetragen wird.